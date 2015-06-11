Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:25158

Сумчанин отличился на Кубке Баварии

На прошлых выходных состоялся этап Всеукраинских соревнований по конкуру «Кубок Бавария Моторс 2017».

Воспитанник КСК «Сумы» Евгений Индюшкин и его Комета в PKZ Гран-при, 140 см заняли третье место.

Спорт Конный спорт
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По тематике

Сумчанин собрал массу призов в конном спорте
15.03.2017 14:00

Сумчанин собрал массу призов в конном спорте

В Жашкове состоялись Открытые региональные соревнования по преодолению препятствий Кубок Parade Allure, которые открывают новый сезон конных соревнований на открытом...

Сумские конники отличились в Харькове
02.08.2016 16:03

Сумские конники отличились в Харькове

30-31 июля в Харькове состоялся 3-ый этап Кубка «Бавария моторс» по конному спорту....

22.07.2016 13:32

В Сумах пройдут соревнования между «Маленькими кавальеро»

23-24 июля на базе конно-спортивной школы на Веретеновке состоится конно-спортивные соревнования среди юниоров «Маленькие кавальеро»....

В Сумах прошел открытый чемпионат города по конному спорту
19.06.2015 17:10

В Сумах прошел открытый чемпионат города по конному спорту

13-14 июня состоялся открытый чемпионат города по конному спорту....

11.06.2015 07:00

В Сумах пройдет чемпионат города по конному спорту

13-14 июня состоится открытый чемпионат города по конному спорту....

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«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
12:20 – 40 грн. 17:10 – 45 грн. 22:00 – 50 грн.
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 10:00
«Фантастическая любовь и где ее найти» Саймона Эбауда ( Великобритания, США, 2016)
«Фантастическая любовь и где ее найти» Саймона Эбауда ( Великобритания, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:30
«Любовь и страсть. Далида» Лизы Азуэлос (Франция, 2016)
«Любовь и страсть. Далида» Лизы Азуэлос (Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:05
«Затерянный город Z» Джеймса Грэя (США, 2017)
«Затерянный город Z» Джеймса Грэя (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 11:45 14:25 19:30
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:55 – 45 грн. 19:40 – 50 грн.
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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