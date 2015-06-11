Сумчанин отличился на Кубке Баварии

Воспитанник КСК «Сумы» Евгений Индюшкин и его Комета в PKZ Гран-при, 140 см заняли третье место.
В Жашкове состоялись Открытые региональные соревнования по преодолению препятствий Кубок Parade Allure, которые открывают новый сезон конных соревнований на открытом...
30-31 июля в Харькове состоялся 3-ый этап Кубка «Бавария моторс» по конному спорту....
23-24 июля на базе конно-спортивной школы на Веретеновке состоится конно-спортивные соревнования среди юниоров «Маленькие кавальеро»....
13-14 июня состоялся открытый чемпионат города по конному спорту....
13-14 июня состоится открытый чемпионат города по конному спорту....