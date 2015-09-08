В Сумах пройдет День уличной музыки Сумы присоединились к международному творческому флешмобу.

20 мая в Сумах состоится День уличной музыки.

Что это? Это волонтерский проект, основанный как музыкальный флешмоб в 2007 году литовским музыкантом Андрюсом Мамонтовасом в Вильнюсе.

Ежегодно в третью субботу мая сотни исполнителей самых разнообразных музыкальных стилей собираются вместе в центре своего города, чтобы сыграть и спеть людям собственную музыку: простую и сложную, новую и старую, рок и фолк, хип-хоп и джаз, что угодно…