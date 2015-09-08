В Сумах пройдет День уличной музыки

20 мая в Сумах состоится День уличной музыки.
Что это? Это волонтерский проект, основанный как музыкальный флешмоб в 2007 году литовским музыкантом Андрюсом Мамонтовасом в Вильнюсе.
Ежегодно в третью субботу мая сотни исполнителей самых разнообразных музыкальных стилей собираются вместе в центре своего города, чтобы сыграть и спеть людям собственную музыку: простую и сложную, новую и старую, рок и фолк, хип-хоп и джаз, что угодно…
Напоминаем локации, где будут играть музыканты:
▪ 12.00 - Альтанка
▪ 15.00 - Памятник сахару
▪ 17.30 - ТЦ "Мануфактура"
Сумы присоединились к международному творческому флешмобу....
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