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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах пройдет День уличной музыки

Сумы присоединились к международному творческому флешмобу.

20 мая в Сумах состоится День уличной музыки.

Что это? Это волонтерский проект, основанный как музыкальный флешмоб в 2007 году литовским музыкантом Андрюсом Мамонтовасом в Вильнюсе.

Ежегодно в третью субботу мая сотни исполнителей самых разнообразных музыкальных стилей собираются вместе в центре своего города, чтобы сыграть и спеть людям собственную музыку: простую и сложную, новую и старую, рок и фолк, хип-хоп и джаз, что угодно…

Напоминаем локации, где будут играть музыканты:

▪ 12.00 - Альтанка
▪ 15.00 - Памятник сахару
▪ 17.30 - ТЦ "Мануфактура"

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«Фантастическая любовь и где ее найти» Саймона Эбауда ( Великобритания, США, 2016)
«Фантастическая любовь и где ее найти» Саймона Эбауда ( Великобритания, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:30
«Любовь и страсть. Далида» Лизы Азуэлос (Франция, 2016)
«Любовь и страсть. Далида» Лизы Азуэлос (Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:05
«Затерянный город Z» Джеймса Грэя (США, 2017)
«Затерянный город Z» Джеймса Грэя (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 11:45 14:25 19:30
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:55 – 45 грн. 19:40 – 50 грн.
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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