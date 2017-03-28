Чем дышали сумчане в апреле? Отдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе за апрель текущего года.

Наблюдение за содержанием пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, аммиака, формальдегида проводились ежедневно на трех стационарных постах. В течение апреля отобрано и проанализировано 1246 проб атмосферного воздуха.

Среднемесячные концентрации диоксида азота превышали санитарные нормы в атмосферном воздухе в 1,5 раза, пыли - в 1,4 раза, формальдегида - в 1,3 раза. Другие ингредиенты, которые определялись, ниже или на уровне санитарных норм.

Превышение максимально разовых предельно допустимых концентраций ни по одной примеси не зафиксировано.

По сравнению с мартом выросла среднемесячная концентрация формальдегида, уровень загрязнения оксидом углерода уменьшился, а пылью, диоксидом и оксидом азота, диоксидом серы и аммиаком остался почти на прежнем уровне.

Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в апреле не наблюдалось.

Наблюдение за уровнем радиационного загрязнения атмосферного воздуха ежедневно проводила авиаметеорологических станция Сумы. Радиационный фон в апреле составлял по городу 12-14 мкР/ч и не превышал допустимых значений.