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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:061

Чем дышали сумчане в апреле?

Отдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе за апрель текущего года.

Наблюдение за содержанием пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, аммиака, формальдегида проводились ежедневно на трех стационарных постах. В течение апреля отобрано и проанализировано 1246 проб атмосферного воздуха.

Среднемесячные концентрации диоксида азота превышали санитарные нормы в атмосферном воздухе в 1,5 раза, пыли - в 1,4 раза, формальдегида - в 1,3 раза. Другие ингредиенты, которые определялись, ниже или на уровне санитарных норм.

Превышение максимально разовых предельно допустимых концентраций ни по одной примеси не зафиксировано.

По сравнению с мартом выросла среднемесячная концентрация формальдегида, уровень загрязнения оксидом углерода уменьшился, а пылью, диоксидом и оксидом азота, диоксидом серы и аммиаком остался почти на прежнем уровне.

Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в апреле не наблюдалось.

Наблюдение за уровнем радиационного загрязнения атмосферного воздуха ежедневно проводила авиаметеорологических станция Сумы. Радиационный фон в апреле составлял по городу 12-14 мкР/ч и не превышал допустимых значений.

Общество Загрязнение воздуха
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28.03.2017 09:09

В Сумах переизбыток диоксида азота в воздухе

Горотдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе за февраль нынешнего года....

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