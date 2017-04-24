В Шостке подростки обворовали бокс Правоохранители Шостки открыли уголовное производство в отношении двух несовершеннолетних парней, которые обокрали местного жителя.

В Шосткинский отдел полиции обратился владелец одного из частных боксов. Мужчина рассказал правоохранителям, что неизвестные похитили из его помещения аккумулятор, кабели, три автомобильных радиатора, бензогенератор и трубы.

Работники полиции начали проверку. Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, установили причастность к краже двух несовершеннолетних местных ребят.

«Подозреваемым 15 и 16 лет. Ребята из вполне благополучных семей, учатся в учебных заведениях города, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - В содеянном оба сознались. Объяснили, что это сначала выглядело как развлечение, а потом поняли, что можно еще и заработать. Правоохранителям рассказали, что все произошло во время прогулки по городу, корда наткнулись на промышленную зону. Там заметили заброшенный земельный участок, на территории которого находился бокс. Проникли внутрь, разбив окно, и похитили все, что считали ценным. Изделия из металла продали, а деньги потратили на собственные нужды».

В отношении несовершеннолетних полицейские открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.