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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:2283

В Сумском районе нашли больше сотни патронов времен войны

Старые патроны сдал в полицию 34-летний житель района, который собрал их в местном лесу, где, во времена Курской битвы 1943 года, велись ожесточенные бои.

Проводя плановую профилактическую работу на закрепленной территории, участковый офицер полиции Сумского района, во время общения с 34-летним жителем села Новая Сечь, узнал, что тот хранит у себя дома старые патроны. На вопрос участкового: где он их взял и с какой целью хранит, мужчина признался, что откопал их на местах бывших боев времен Второй мировой войны и собирался сдать в качестве цветного металла в пункт приема металлолома.

Полицейский рассказал, что за нелегальное хранение оружия, боеприпасов, боеприпасов владелец такого «добра» может понести уголовную ответственность и предложил гражданину добровольно выдать все эти патроны.

Мужчина согласился с доводами и передал ему пакет, в котором находились 118 патронов неустановленного калибра.

Все эти патроны уже направлены на экспертное исследование. А по данному факту, в рамках открытого уголовного производства, полицейские проводят соответствующие проверки, по завершению которых гражданин, нашедший эти старые патроны, будет освобожден от уголовной ответственности в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 263 УК Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Патроны
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