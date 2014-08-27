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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:30139

В центре Сум мальчика покусали собаки

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумчанин Александр Фесенко.

«Олександр Лисенко, коли в місті Суми вирішиться проблема з бродячими собаками?

Тиждень тому собаки накинулись на дівчинку на стадіоні школи №3 по пер. Громадянському, інші діти, що були на стадіоні, відбили дівчинку у зграї.

Вчора, 16 травня, собаки о 5 вечора вкусили за ногу дитину на Театральній площі, напроти колишнього «Облака / Анклава»! Собаки, яких кормлять працівники театру ім. Щепкіна та навколишніх будинків (зграя зазвичай сидить біля службового входу в театр).

Міській владі пофіг, мамі хлопчика якого вкусили собаки - пофіг (вона лише кричала на дитину, що відійшла від неї на метр і слухаючи перехожих - пішла промивати рану «хозяйственним» милом).

Шанувальники тварин, а ви корміть і далі собак та множте їх кількість в місті. З 270 000 сумчан ще не всіх покусали. Хочете їм допомогти? Заберіть додому, а не прикормлюйте їх посеред вулиці.

Суми не місто #Атошо, а місто #Пофіг», - написал сумчанин.

Общество Покусы
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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