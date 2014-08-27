В центре Сум мальчика покусали собаки

«Олександр Лисенко, коли в місті Суми вирішиться проблема з бродячими собаками?
Тиждень тому собаки накинулись на дівчинку на стадіоні школи №3 по пер. Громадянському, інші діти, що були на стадіоні, відбили дівчинку у зграї.
Вчора, 16 травня, собаки о 5 вечора вкусили за ногу дитину на Театральній площі, напроти колишнього «Облака / Анклава»! Собаки, яких кормлять працівники театру ім. Щепкіна та навколишніх будинків (зграя зазвичай сидить біля службового входу в театр).
Міській владі пофіг, мамі хлопчика якого вкусили собаки - пофіг (вона лише кричала на дитину, що відійшла від неї на метр і слухаючи перехожих - пішла промивати рану «хозяйственним» милом).
Шанувальники тварин, а ви корміть і далі собак та множте їх кількість в місті. З 270 000 сумчан ще не всіх покусали. Хочете їм допомогти? Заберіть додому, а не прикормлюйте їх посеред вулиці.
Суми не місто #Атошо, а місто #Пофіг», - написал сумчанин.
За минувшую неделю на улицах города от укусов собак пострадали 27 сумчан. В том числе и 8 детей....
За два месяца 2015 года в Сумскую городскую клиническую больницу №1 за антирабической помощью обращалось 87 человек....
За январь 2015 года бездомные животные укусили 14 сумчан....
Причем не столько от бродячих, как в большинстве своем от домашних.... 5