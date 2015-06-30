Мэр Сум после начала ремонта Театральной решил спросить мнение сумчан На странице мэра в фейсбуке появился вопрос сумчанам: «Театральная площадь - будущая изюминка города. Работы идут полным ходом. Но есть вопрос: пешеходная или проезжая?»

То есть спустя две недели после начала работ мэр города задумался, что же будет на отремонтированной площади. Это очень похоже на ситуацию вокруг МЦ «Романтика», на ремонт которой выделили десятки миллионов гривен, но что там будет никто не знает.