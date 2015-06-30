Мэр Сум после начала ремонта Театральной решил спросить мнение сумчан

То есть спустя две недели после начала работ мэр города задумался, что же будет на отремонтированной площади. Это очень похоже на ситуацию вокруг МЦ «Романтика», на ремонт которой выделили десятки миллионов гривен, но что там будет никто не знает.
3 мая дорожники приступили к подготовительным работам по реконструкции Театральной площади....
На этой неделе начнется реконструкция Театральной площади....
30 января в Сумах подписан протокол о намерениях по комплексной реконструкции Театральной площади....
Сегодня, 8 июля, на Театральной площади начались работы по демонтажу бетонных плит....
На этой неделе на Театральной площади планируют начать работы по демонтажу бетонных плит....