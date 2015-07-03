Новый состав общественного совета при исполкоме сформируют в конце июня

Члены инициативной группы рассмотрели вопросы подготовки учредительного собрания для формирования нового состава общественного совета.
Представитель действующей общественного совета Сергей Гапунич отметил, что полномочия консультативного органа завершаются 1 июля 2017 года, поэтому необходимо определиться с датой учредительного собрания для формирования его нового состава в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 3 ноября 2010 года № 996 «Об обеспечении участия общественности в формировании и реализации государственной политики »(с изменениями).
После обсуждения, собравшиеся решили, что собрание состоится 30 июня 2017 года в 13:00 в каб. 59 (площадь Независимости, 2, 4-й этаж).
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