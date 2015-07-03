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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:5984

Новый состав общественного совета при исполкоме сформируют в конце июня

Сегодня, 17 мая, состоялось заседание инициативной группы по подготовке проведения учредительного собрания для формирования нового состава общественного совета при исполнительном комитете Сумского городского совета.

Члены инициативной группы рассмотрели вопросы подготовки учредительного собрания для формирования нового состава общественного совета.

Представитель действующей общественного совета Сергей Гапунич отметил, что полномочия консультативного органа завершаются 1 июля 2017 года, поэтому необходимо определиться с датой учредительного собрания для формирования его нового состава в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 3 ноября 2010 года № 996 «Об обеспечении участия общественности в формировании и реализации государственной политики »(с изменениями).

После обсуждения, собравшиеся решили, что собрание состоится 30 июня 2017 года в 13:00 в каб. 59 (площадь Независимости, 2, 4-й этаж).

Общество Общественный совет при исполкоме
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