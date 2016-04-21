«Прошло уже 3 года с момента похищения моего мужа, Сергея Лыхмана» Вопросы к работе сумских правоохранителей задает жена Сергея, Ирина Лыхман

Вопросы к работе сумских правоохранителей были всегда - и до проведенной реформы и после нее. К сожалению, даже после Революции Достоинства нет оснований говорить, что хоть что-то поменялось в системе милиции/полиции в лучшую сторону.

Прошло три года с того момента, как лидер областной ячейки партии «УДАР», председатель избирательного штаба Петра Порошенко и, собственно, активный участник вышеупомянутой революции Сергей Лыхман был похищен при загадочных обстоятельствах. Резонансное дело, похищен один из политических лидеров Сумской области, представитель действующего Президента… казалось, следствие по этому делу должно было длиться пару месяцев и закончиться показательным судом над злоумышленниками. Но не тут-то было…

Спустя год после похищения Сергея, начальник областного управления МВД Анатолий Ричкаль и следователи, занимающиеся этим делом заявили, что даже спустя год они не могут отбросить ни одну из версий его исчезновения. Больше информации получить практически не удалось, так как, оказалось, что это тайна расследования. Как это расценить? Как бездействие, непрофессионализм или указание «сверху» всячески тормозить это дело? Активисты «УДАРа» даже провели масштабную акцию протеста против столь наглого игнорирования исполнения местной милицией своих служебных обязательств.

Не смогли похвастаться реальными результатами своей работы и «новые полицейские». На пресс-конференции старший следователь по особо важным делам ГУ Нацполиции Виталий Крамаренко заявил, что следствие отрабатывает две версии исчезновения Сергея Лыхмана: первая – связана с его коммерческой деятельностью, вторая – политическая. Не густо за два года, согласитесь?

Я, жена Сергея, Ирина Лыхман, возмущена таким бездействием блюстителей закона! Когда спрашиваю у наших правоохранительных органов, прокуратуры и СБУ в ответ получаю: «Мы работаем, у нас уже 70 томов дела. И мы не можем разглашать ход следствия». Я писала письмо Президенту и Виталию Кличко, чтобы они наконец-то откликнулись, ведь мой муж возглавлял их партию и штаб, но в ответ тишина. Сколько будет у нас это беззаконие?

К сожалению, большинство людей думает, что такая беда не коснется ни его, ни его родных и близких. Возможно. Но только представьте себе: если так «ищут» одного из политических лидеров Сумской области, то как наша «доблестная» полиция ищет обидчиков самых простых людей? Такое отношение безусловно ужасает… И все таки - это касается каждого!

Ирина Лыхман