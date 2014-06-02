Недригайловская райбольница получила обновку Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время рабочей поездки на Недригайливщину отметил результативную работу всех ветвей власти, направленную на развитие инфраструктуры и повышение качества услуг в громадах.

В частности, Н.Клочко вручил аппарат ультразвуковой диагностики для Недригайловской ЦРБ, приобретенный на условиях софинансирования – 750 000 гривен выделили из областной казны, 450 000 гривен поступило из районного бюджета. Новое оборудование - это своевременное диагностирование и профилактика заболеваний, что очень важно для оказания квалифицированной вторичной медицинской помощи населению.

Во время пребывания в районе глава облгосадминистрации побывал также на территории будущей Терновского громады. Он, в частности, вручил ключи от автобуса местной школе, посетил амбулаторию общей практики семейной медицины и детскую школу искусств. В этом учебном заведении проведен ремонт фасада, кровли, заменены окна и двери. Сейчас на все эти работы освоено почти 900 тыс. гривен.

По его словам, такие позитивные изменения в громаде стали возможны благодаря конструктивному диалогу и совместным действиям народных депутатов от Сумщины, областных депутатов и исполнительной власти. Это хороший пример стимулирования образования громад, а главное - результат объединения усилий всех уровней власти для обеспечения развития инфраструктуры и повышения качества услуг в громадах.

«Я вижу большое желание создать на территории Тернов мощную громаду. Вокруг нее уже собираются села. Хочу заверить, не забывая об громадах, которые уже созданы, мы поддерживаем территории, которые намерены объединиться, а следовательно стремятся новой жизни», - резюмировал чиновник.