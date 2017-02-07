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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:102

Сумские сыры едят во Франции

За январь-февраль 2017 года экспорт продукции растительного происхождения Сумщины в страны ЕС составляет 10,1 млн долл. США, что почти в три раза больше, чем за соответствующий период 2016 года.

Как сообщил исполняющий обязанности директора Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Петр Турчин, в 2016 году экспорт продукции растительного происхождения Сумской области составил 30,3 млн долл. США (20% в общей товарной структуре внешней торговли), в том числе зерновые культуры – 18,6 млн долл. США (12,2% в товарной структуре).

Экспорт животноводческой продукции составил 0,3 млн долл. США (0,2% в товарной структуре), пищевых продуктов – 7,2 млн долл. США (4,7%).

За январь-февраль 2017 года экспорт продукции растительного происхождения Сумщины в страны ЕС составляет 10,1 млн долл. США, или в 2,9 раза больше соответствующего периода 2016 года (35,1% в общей товарной структуре внешней торговли), в том числе зерновых культур – 9,4 млн. долл. США, или в 4,9 раз больше соответствующего периода 2016 (32,6% в товарной структуре).

Экспорт животноводческой продукции составляет 0,1 млн долл. США, или почти в 2 раза больше соответствующего периода 2016 (0,3% в товарной структуре).

Сумщина экспортирует свою продукцию в разные страны мира, в том числе: мясо говядины в Казахстан и Беларусь, сыры твердые - в Молдову, Египет и Францию, сыры плавленые - во Францию и Молдову, молоко сухое - в Казахстан, сухую молочную сыворотку - в Казахстан и Азербайджан, масло сливочное - в Грузию и Египет. Яйца куриные экспортируются из области в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, кукуруза - в Польшу и Туркменистан.

Экономика Сельское хозяйство
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