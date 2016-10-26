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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:43151

Какие районы лучше всех выполнили задание по призыву

Как сообщил во время брифинга временно исполняющий обязанности военного комиссара Сумского областного военкомата Сергей Шуляков, Сумщина в рамках весеннего призыва отправила на срочную службу в ряды Вооруженных Сил Украины 357 призывников.

«Нам остается отправить еще 60 человек. Уверен, с этой задачей мы справимся, - отметил он. - Залог выполнения призыва на срочную службу - это, прежде всего, военно-патриотическое воспитание в школах, высших учебных заведениях. В сложные времена для страны все общество должно быть готовым к защите нашего государства, его целостности и неприкосновенности».

Сергей Шуляков считает, что дело чести каждого мужчины обязательно пройти военную подготовку и время от времени обновлять свои знания и способности в военном деле.

Среди лучших по организации призыва на срочную службу вр.и.о областного комиссара назвал Великописаревский, Конотопский, Недригайловский, Роменский, Тростянецкий районы, где плановые задания выполнены на 100-120%.

Напомним, согласно новой редакции Военной доктрины Украины, лица, призванные на срочную военную службу, не привлекаются к участию в боевых действиях. Призыву на срочную службу подлежат ребята, которым исполнилось 20 лет.

Общество Призыв
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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