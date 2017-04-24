В Сумах собрали больше сотни близнецов 16 мая в Сумах прошел парад близнецов.

Больше сотни близнецов со своими родителями со всей области собрались на площади Независимости, где глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко поздравил их с Днем семьи и Днем матери.

«Дети - это настоящее счастье, а близнецы - это двойное счастье, что является подарком от Бога добро и благополучие. Мне очень приятно, что вы не скрываете своей радости и готовы поделиться ею со всеми», - отметил в своем выступлении чиновник.

Мероприятие, организованное по инициативе Сумского областного благотворительного фонда «Милосердие», собрало на площади Независимости в Сумах семьи, воспитывающие близнецов - двойняшек и даже тройняшек. Родители светились от гордости, ведь не каждому посчастливилось иметь похожих, как две капли воды, детей. Но, они говорят, что часто, несмотря на внешнее сходство, растут совершенно разные дети - с разными характерами и индивидуальными привычками, поэтому различать их не проблема.

После торжеств на площади родителей и детей пригласили посмотреть праздничный концерт в областном академическом театре драмы и музыкальной комедии имени М.С.Щепкина.