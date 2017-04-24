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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:4814

В Сумах собрали больше сотни близнецов

16 мая в Сумах прошел парад близнецов.

Больше сотни близнецов со своими родителями со всей области собрались на площади Независимости, где глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко поздравил их с Днем семьи и Днем матери.

«Дети - это настоящее счастье, а близнецы - это двойное счастье, что является подарком от Бога добро и благополучие. Мне очень приятно, что вы не скрываете своей радости и готовы поделиться ею со всеми», - отметил в своем выступлении чиновник.

Мероприятие, организованное по инициативе Сумского областного благотворительного фонда «Милосердие», собрало на площади Независимости в Сумах семьи, воспитывающие близнецов - двойняшек и даже тройняшек. Родители светились от гордости, ведь не каждому посчастливилось иметь похожих, как две капли воды, детей. Но, они говорят, что часто, несмотря на внешнее сходство, растут совершенно разные дети - с разными характерами и индивидуальными привычками, поэтому различать их не проблема.

После торжеств на площади родителей и детей пригласили посмотреть праздничный концерт в областном академическом театре драмы и музыкальной комедии имени М.С.Щепкина.

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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