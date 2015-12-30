В СумГУ состоялся фестиваль науки, образования и культуры 17 мая в Сумском государственном университете прошел праздник «СумГУ – сумчанам!» ко Дню науки, который собрал более тысячи участников.

Ученые, преподаватели, студенты СумГУ продемонстрировали широкий спектр научный разработок, достижений и достижений вуза, а школьники и общественность города познакомились с богатым культурно-художественным и спортивной жизнью университета.

Площадь была заполнена палатками учебно-научных институтов, факультетов и структурных подразделений, на флагштоках развевались яркие флаги разных стран: студенчество СумГУ - это интернациональная община, в тот день стала еще более дружной и крепкой.

Открыл фестиваль науки, образования и культуры ректор СумГУ Анатолий Васильев. «Это долгожданный традиционный праздник, который позволит больше узнать о нашем университете, который занимает высокие рейтинговые позиции в мировом научном сообществе. Главный принцип философии Сумского государственного университета - студентоцентризм. Студент - главное, а фестиваль науки поможет определиться, самореализоваться и выбрать для себя верный путь в жизни каждому, кто этого хочет!».

Гости праздника буквально погрузились в чрезвычайно интересный мир науки. В палатке медицинского института демонстрировали домедицинскую помощь на фантомах, измеряли давление желающим, демонстрировали эндоскопическую операцию, получали консультацию стоматолога; в палатке Института права работала юридическая клиника, проводили детективную игру, фотоаттракцион. Учебно-научный институт финансов, экономики и менеджмента им. О.Балацкого проводил викторины, турнир «Своя игра». Факультет технических систем и энергоэффективных технологий и факультет электроники и информационных технологий - игры «Занимательная наука», «Путаница», «Ниндзя». Факультет иностранной филологии и социальных коммуникаций предложил многочисленным желающим творческие задания по переводу, журналистике, конкурс рекламного селфи, конкурс теледикторов, конкурсные задания на психологическую тематику. Кроме того, было проведено постановочную костюмированную фотосессию, викторину на знание специальностей, съемку сюжетов с участием школьников.

Кафедра военной подготовки провела мастер-класс по сборке и разборке оружия. Институт бизнес-технологий «УАБД» представил Музей денег, провел торгово-экономическую викторину. Культурно-художественный центр подготовил творческие задания для школьников; отдел внеучебной работы представил школу вожатых, кружок «Краяны»; волонтерская организация обеспечивала работу волонтеров-модераторов на территории проведения фестиваля. Спортивный клуб СумГУ презентовал спортивные секции, провел мастер-классы по стрельбе из лука, соревнования по армреслингу.

Активно работали секции «Интересная наука». С восторгом участники и гости праздника наблюдали за химическими реакциями, работой двигателя Стерлинга (внешнего сгорания), ультразвуковым генератором тумана; экспериментами с сухой водой. Не оставила равнодушными никого выставка моделей лодок на озере, демонстрация работы квадрокоптера. Вызывали восхищение роботы, аппарат Теслы, 3D-принтер, 3D-очки дополненной реальности. Класс Конфуция учил рисовать иероглифы. Для заинтересованных разыгрывалось открытое судебное заседание. В крепкие азартные команды студентов и школьников собрала серия проведенных брейн-рингов. Также был проведен мастер-класс по индийским танцам, проведение спортивно-познавательную игру «Огонь, вода и медные трубы» с участием представителей бригад спасательной и пожарной службы, ОО «Спарта» продемонстрировала показательные выступления по рукопашному бою.

Музыкальным обрамлением фестиваля стало выступление рок-группы с Конотопского института Сумского государственного университета «Новый день».

Общению, новым знакомствам, знаниям и открытиям в тот день не было предела. Название фестиваля науки, образования и культуры оправдала себя на все сто процентов, еще раз подтверждая, насколько многогранной, интересной и необходимой для общества деятельность Сумского государственного университета, сообщает сайт вуза.