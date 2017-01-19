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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:35234

Ректор СНАУ стал почетным профессором армянского университета

Решением ученого совета Национального аграрного университета Армении ректору доктору сельскохозяйственных наук, профессору Владимиру Ладыке присвоено звание почетного профессора этого учебного заведения.

Такой награды ректор СНАУ удостоен за весомый вклад в развитие двусторонних межвузовских отношений в учебной, научной и культурно-воспитательной работе.

Национальный аграрный университет - единственное в Армении учебное заведение, которое готовит кадры для агропромышленного сектора страны. Сумской НАУ на протяжении многих лет сотрудничает с этим учебным заведением на основе договора, который был подписан ректорами двух вузов, сообщайте сайт вуза.

Общество Ладыка СНАУ
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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