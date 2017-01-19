Ректор СНАУ стал почетным профессором армянского университета

Такой награды ректор СНАУ удостоен за весомый вклад в развитие двусторонних межвузовских отношений в учебной, научной и культурно-воспитательной работе.
Национальный аграрный университет - единственное в Армении учебное заведение, которое готовит кадры для агропромышленного сектора страны. Сумской НАУ на протяжении многих лет сотрудничает с этим учебным заведением на основе договора, который был подписан ректорами двух вузов, сообщайте сайт вуза.
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