Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:501

«Сумы» минимально проиграли в Горишних Плавнях

Сегодня, 17 мая, ПФК «Сумы» играл в гостях против «Горняка-Спорт».

Единственный гол в матче 30-го тура Первой лиги забил Сергей Дячук на 25-й минуте. Благодаря этой победе «Горняк-Спорт» укрепил свои позиции в борьбе за сохранение прописки в Первой лиге. У них 39 очков, и от зоны переходных матчей их отделяет 8 очков за четыре тура до финиша. На «Сумы» же это поражение никак не повлияло. Они по-прежнему в двух очках от стыковых матчей, поскольку «Николаев» проиграл «Вересу».

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

15.05.2017 17:10

Суперкубок области выиграли роменчане

13 мая в Ромнах прошел матч за Суперкубок Сумщины по футболу....

13.05.2017 22:03

Ахтырский «Нефтяник» вырвал ничью с «Гелиосом»

13 мая в Ахтырке в матче 31-го тура первой лиги встречались местный «Нефтяник» и харьковский «Гелиос»....

13.05.2017 21:36

«Сумы» одержали вторую победу подряд

Сегодня, 13 мая, ПФК «Сумы» сумел впервые с октября одержать победу на своем поле, обыграв «Черкасский Днепр», с еще большей...

«Сумы» сыграют с обидчиком «Нефтяника»
12.05.2017 15:11

«Сумы» сыграют с обидчиком «Нефтяника»

13 мая ПФК «Сумы» сыграет дома против «Черкасского Днепра»....

Сумские африканцы стали лучшими в Украине
12.05.2017 09:53

Сумские африканцы стали лучшими в Украине

Сумские студенты-иностранцы выиграли футбольный турнир среди студентов из африканских стран - Золотой кубок Украины Study Consult....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
12:20 – 40 грн. 17:10 – 45 грн. 22:00 – 50 грн.
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 10:00
«Фантастическая любовь и где ее найти» Саймона Эбауда ( Великобритания, США, 2016)
«Фантастическая любовь и где ее найти» Саймона Эбауда ( Великобритания, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:30
«Любовь и страсть. Далида» Лизы Азуэлос (Франция, 2016)
«Любовь и страсть. Далида» Лизы Азуэлос (Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:05
«Затерянный город Z» Джеймса Грэя (США, 2017)
«Затерянный город Z» Джеймса Грэя (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 11:45 14:25 19:30
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:55 – 45 грн. 19:40 – 50 грн.
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.