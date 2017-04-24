«Сумы» минимально проиграли в Горишних Плавнях

Единственный гол в матче 30-го тура Первой лиги забил Сергей Дячук на 25-й минуте. Благодаря этой победе «Горняк-Спорт» укрепил свои позиции в борьбе за сохранение прописки в Первой лиге. У них 39 очков, и от зоны переходных матчей их отделяет 8 очков за четыре тура до финиша. На «Сумы» же это поражение никак не повлияло. Они по-прежнему в двух очках от стыковых матчей, поскольку «Николаев» проиграл «Вересу».
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