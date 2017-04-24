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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:44100

В Сумах разыграют гандбольный кубок Украины

В Сумах состоится «Финал четырех» Кубка Украины по гандболу среди женских команд.

Трофей разыграют львовская «Галичанка», ужгородские «Карпаты», херсонский «Университет-Днепрянка» и николаевский «Реал».

В субботу, 20 мая, в сумском манеже команды сыграют полуфинальные матчи (они начнутся в 16-ть 18-ть часов). В воскресенье, в 11:00 и в 13:00 состоятся матч за третье место и финал.

Напомним, что в сумском манеже проведут два матча с участием национальных сборных — 9 июня женская сборная Украины сыграет с командой Испании в матче отбора на чемпионат мира, а 15 июня мужская команда в отборе на еврочемпионат принимать сборную Македонии.

Спорт Гандбол
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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