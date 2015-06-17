Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:301121

В Сумах умерла начальник горотдела здравоохранения

В ночь с 17 на 18 мая умерла Ольга Братушка.

Только вчера, 17 мая, чиновница отметила 50-летний юбилей. Однако после продолжительной болезни сегодня ночью ушла из жизни. Прощание состоится завтра, 19 мая. Подробности позже.

«Данкор» выражает соболезнования родным и близким.

Общество Ольга Братушка
view counter

По тематике

11.07.2016 09:25

В Сумской горздрав вернулась Ольга Братушка

Сегодня, 11 июля, на аппаратном совещании в мэрии за горотдел здравоохранения отчет держала его начальник Ольга Братушка....

13.06.2016 09:59

Мэр Сум рассказал, за что уволил начальницу горздрава

Бывший начальник горотдела здравоохранения Ольга Братушка выиграла суд первой инстанции о восстановлении в должности....

17.06.2015 12:44

Бунт на корабле: горздрав отказывается освобождать помещение на Горького, 21 под расширение ЦНАПа

Начальник отдела здравоохранения Сумского горсовета Ольга Братушка заявила, что заново перестраивать помещение, на ремонт которого из бюджета города было потрачено...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.