В Сумах умерла начальник горотдела здравоохранения

Только вчера, 17 мая, чиновница отметила 50-летний юбилей. Однако после продолжительной болезни сегодня ночью ушла из жизни. Прощание состоится завтра, 19 мая. Подробности позже.
«Данкор» выражает соболезнования родным и близким.
Сегодня, 11 июля, на аппаратном совещании в мэрии за горотдел здравоохранения отчет держала его начальник Ольга Братушка....
Бывший начальник горотдела здравоохранения Ольга Братушка выиграла суд первой инстанции о восстановлении в должности....
Начальник отдела здравоохранения Сумского горсовета Ольга Братушка заявила, что заново перестраивать помещение, на ремонт которого из бюджета города было потрачено...