В Сумах умерла начальник горотдела здравоохранения В ночь с 17 на 18 мая умерла Ольга Братушка.

Только вчера, 17 мая, чиновница отметила 50-летний юбилей. Однако после продолжительной болезни сегодня ночью ушла из жизни. Прощание состоится завтра, 19 мая. Подробности позже. «Данкор» выражает соболезнования родным и близким.