Сумчане отличились на чемпионате Европы 12-14 мая в Польше состоялся чемпионат Европы по спортивному радиоориентированию (взрослые, юниоры, юноши).

В составе сборной команды Украины выступало пять представителей Сумщины. Анатолий Поповченко добыл золотую, серебряную и бронзовую награды в личном зачете и золото в командном зачете среди юниоров. Максим Редька - серебряную в личном зачете и золото в составе команды. Егор Редька - золото в команде среди юношей. Эльвира Ничипорук - бронзу в личном зачете и золото в составе команды среди юниорок.