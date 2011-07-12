Сумчане отличились на чемпионате Европы

В составе сборной команды Украины выступало пять представителей Сумщины. Анатолий Поповченко добыл золотую, серебряную и бронзовую награды в личном зачете и золото в командном зачете среди юниоров. Максим Редька - серебряную в личном зачете и золото в составе команды. Егор Редька - золото в команде среди юношей. Эльвира Ничипорук - бронзу в личном зачете и золото в составе команды среди юниорок.
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