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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:12125

Изменились паспортные данные? Поспеши в налоговую!

В случае, когда вы меняете фамилию, имя, отчество или место жительства, физические лица - плательщики течение месяца со дня возникновения таких изменений обязаны подать в контролирующий орган сведения, которые вносятся в учетную карточку налогоплательщика.

Вам обязательно следует посетить орган фискальной службы по месту жительства и подать заявление по форме (Ф - 5ДР) и в порядке, определенными федеральным органом исполнительной власти (ст. 70 Налогового кодекса Украины).

На основании полученного заявления, в Государственный реестр физических лиц вносятся соответствующие изменения. При этом, регистрационный номер учетной карточки плательщика останется тот же.

Следует помнить, что орган фискальной службы вносит указанные изменения в Реестр налогоплательщика в течение 5 рабочих дней, - сообщают в Государственной налоговой инспекции в г. Сумах.

Полезно знать, что регистрационные номера, предоставленные физическим лицам (как резидентам, так и нерезидентам), сохраняются за ними в течение всей их жизни.

Общество Налоги
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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