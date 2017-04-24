Изменились паспортные данные? Поспеши в налоговую! В случае, когда вы меняете фамилию, имя, отчество или место жительства, физические лица - плательщики течение месяца со дня возникновения таких изменений обязаны подать в контролирующий орган сведения, которые вносятся в учетную карточку налогоплательщика.

Вам обязательно следует посетить орган фискальной службы по месту жительства и подать заявление по форме (Ф - 5ДР) и в порядке, определенными федеральным органом исполнительной власти (ст. 70 Налогового кодекса Украины).

На основании полученного заявления, в Государственный реестр физических лиц вносятся соответствующие изменения. При этом, регистрационный номер учетной карточки плательщика останется тот же.

Следует помнить, что орган фискальной службы вносит указанные изменения в Реестр налогоплательщика в течение 5 рабочих дней, - сообщают в Государственной налоговой инспекции в г. Сумах.

Полезно знать, что регистрационные номера, предоставленные физическим лицам (как резидентам, так и нерезидентам), сохраняются за ними в течение всей их жизни.