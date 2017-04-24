Изменились паспортные данные? Поспеши в налоговую!

Вам обязательно следует посетить орган фискальной службы по месту жительства и подать заявление по форме (Ф - 5ДР) и в порядке, определенными федеральным органом исполнительной власти (ст. 70 Налогового кодекса Украины).
На основании полученного заявления, в Государственный реестр физических лиц вносятся соответствующие изменения. При этом, регистрационный номер учетной карточки плательщика останется тот же.
Следует помнить, что орган фискальной службы вносит указанные изменения в Реестр налогоплательщика в течение 5 рабочих дней, - сообщают в Государственной налоговой инспекции в г. Сумах.
Полезно знать, что регистрационные номера, предоставленные физическим лицам (как резидентам, так и нерезидентам), сохраняются за ними в течение всей их жизни.
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