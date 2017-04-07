Сказочные герои учили дошкольников правилам безопасности 17 мая к Неделе знаний по основам безопасности жизнедеятельности, которая сейчас проходит на Сумщине, присоединились воспитанники детского сада №21 «Волошка» г. Сумы.

Праздник безопасности началось необычной кукольным представлением «Опасный подарок», которую подготовили сами воспитатели. По сценарию, шалунья Кизя принесла в лес замаскированные под подарок спички. Из-за шалостей волчонка с ними произошел пожар, который другие зверьки помогли быстро потушить. Сказочные герои отметили маленьким зрителям о том, к каким опасным последствиям может привести игра с огнем.

Продолжился мероприятие по группам. Детям рассказывали об экстренных службах, которые приходят людям на помощь в различных экстремальных ситуациях. А с помощью раскрасок дети учились основным правилам безопасности, которые необходимо соблюдать, как дома, так и на улице, чтобы не попасть в беду.

Также педагоги отработали с воспитанниками действия на случай возникновения чрезвычайной ситуации в учебном заведении. По сигналу «Внимание всем» педагоги организовано эвакуировали детей из здания во двор детского сада.

Кульминацией праздника стали импровизированные соревнования, во время которых дети смогли почувствовать себя настоящими спасателями. Мальчики и девочки ликвидировали условные пожары и освобождали игрушки из разных опасностей.

По словам педагогов, польза от таких мероприятий переоценить трудно. Поскольку среди всех знаний важнейшие именно те, которые закладывают в сознание подрастающего поколения жизненные правила безопасного поведения.