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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:04160

Прокуратура просит 6 месяцев убийце собаки

Прокуратура настаивает на максимальной степени наказания для сумчанина, который обвиняется в жестоком обращении с собакой.

По принципиальной позиции прокуратуры сумчанину, который на глазах у прохожих 2 марта 2017 года зарезал собаку, было вручено извещение о подозрении в жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 299 УК Украины). В дальнейшем указанное производство с обвинительным актом направлено в суд.

В среду, 17 мая 2017 года, состоялось подготовительное заседание, в ходе которого прокуратура настаивала на том, что поскольку у собаки не было владельца, то нет никаких оснований для признания постороннего лица потерпевшей стороной. Тем более, что это никоим образом не повлияет на степень наказания обвиняемого. Сегодня, 18 мая 2017 года, суд согласился с доводами прокуратуры.

Следовательно, судебное разбирательство дела продолжается, прокуратура будет настаивать на максимальной мере наказания для сумчанина, который зарезал животное, а это - арест на срок до шести месяцев. Публикации в СМИ о том, что прокуратура оправдывает убийцу - не соответствуют действительности, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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