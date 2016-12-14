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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах соревновались четвероногие спортсмены

На стадионе СНАУ были проведены Всеукраинские соревнования Кинологического союза Украины по аджилити «Кубок СНАУ», которые также имели статус отборочных к чемпионату мира FCI по аджилити 2017 года.

Инициатором и организатором соревнований был биолого-технологический факультет СНАУ и Сумской областной центр собаководства КСУ. Оценивал мастерство спортсменов судья международной категории FCI из Москвы Михаил Кириллов.

В первые подобные соревнования в Сумах были проведены в прошлом году. Поэтому в этом году можно назвать их уже традиционными. В соревнованиях принимали участие 60 спортсменов из разных городов Украины. В Сумы приехали представители трех киевских команд, а именно: команды «Каста», «Метеор» и «Форсаж», харьковская команда «Авангард», команда из Павлограда Днепропетровской области «Антарес» и впервые в Сумы приехали спортсмены из Львова - команда «Сила Льва». Соревнования проводились на трассах разного уровня сложности и в разных ростовых категориях собак.

Сумская команда «Адреналин» под руководством Натальи Шинкаревой стала обладателем четырех золотых наград, четырех серебристых и трех бронзовых – это первое место в общем зачете. На втором месте - киевская команда «Каста», на третьем - харьковский «Авангард».

Спорт Аджилити
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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