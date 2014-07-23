Предприятиям Сумщины возмещают НДС

Только за апрель текущего года государство возместило предприятиям Сумщины 37,741 млн гривен. А всего за период с 1 января по 1 мая сумма бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость составила – 112,52 млн гривен.
Напомним, в эту сумму не входят возмещение крупным налогоплательщикам, которые, согласно Налоговому кодексу Украины, переведены на учет в Межрегиональное главное управления ГФС - Центральный офис по обслуживанию крупных плательщиков налогов в г. Киев и СГНИ по обслуживанию крупных плательщиков налогов в г. Харьков.
Кстати, с 1 апреля заработал реестр заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость и теперь возмещение осуществляется в автоматическом режиме согласно очередности поданных плательщиками деклараций.
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