В Сумском областном совете отметили День вышиванки

Вышитые рубашки и их разнообразие создало праздничное настроение в здании областного совета.
Таким образом, все почтили исконные народные традиции создания и ношения этнического вышитого украинской одежды.
Глава областного совета Владимир Токарь отметил, что все мы граждане Украины, поэтому должны уважать свою богатую историю и глубокие корни. «Вышиванка - это одежда, символизирующий наш несгибаемый украинский народ. Одевшись сегодня в расшитые рубашки, мы чтим наши исконные национальные традиции».
Напомним, День вышиванки празднуют в Украине каждый третий четверг мая с 2007 года.
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