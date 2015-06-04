В Сумском областном совете отметили День вышиванки Сегодня, 18 мая, в День вышиванки все руководители областного депутатского корпуса и работники исполнительного аппарата пришли на работу в национальной одежде.

Вышитые рубашки и их разнообразие создало праздничное настроение в здании областного совета.

Таким образом, все почтили исконные народные традиции создания и ношения этнического вышитого украинской одежды.

Глава областного совета Владимир Токарь отметил, что все мы граждане Украины, поэтому должны уважать свою богатую историю и глубокие корни. «Вышиванка - это одежда, символизирующий наш несгибаемый украинский народ. Одевшись сегодня в расшитые рубашки, мы чтим наши исконные национальные традиции».

Напомним, День вышиванки празднуют в Украине каждый третий четверг мая с 2007 года.