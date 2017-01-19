В Сумах вандалы-строители поиздевались над деревом

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумчанин Владислав Куприенко.
«У меня вопрос к строителям: Вы сумчане, или нет? Как можно так издеваться над деревом и оставить его медленно умирать? Неужели проектант («Сумы-Южана») спроектировал ограду именно в этом месте? В радиусе 10 метро нет ни одного растения! Это же детский сад и дети ежедневно смотрят на это безобразие. Они будут думать, что так и нужно с деревьями поступать. В Сумах есть экологи?! Сумское быдло совсем страх потеряло!» - написал он, выложи фото.
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