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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:48102

Сумские копы поймали мотоугонщиков

Патрульные оперативно разыскали сумчан, которые незаконно завладели мотоциклом.

15 мая, около 23 часов, патрульные получили сообщение о незаконном завладении мототранспортом на улице Выгонопоселенской в селе Песчаное.

На месте вызова заявитель пояснил, что оставил свой мотоцикл возле дома. Через некоторое время он услышал, как его транспортное средство завелось. Выбежав на улицу, потерпевший увидел, как неизвестные на его мотоцикле едут по улице. Догнать их он не смог. Инспекторы начали обследовать прилегающие улицы и искать вероятных свидетелей.

Также, патрульные обнаружили камеру видеонаблюдения, которая зафиксировала преступников. Граждане, не стали равнодушными и помогали в поисках похищенного мотоцикла, по одежде узнали одного из похитителей.

Стражи порядка последовали к нему домой. Начав стучать в калитку, инспекторы обнаружили во дворе дома недавно похищенный мотоцикл.

Впоследствии, во двор все же вышел 19-летний мужчина. Свои и действия товарища, с которым они вместе похитили мотоцикл, он объяснил как шутку.

Однако метод, которым они завели транспортное средство, и попытка его скрыть вряд ли были похожи на удачную шутку.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК.

Право Угонщики
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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