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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:5557

В Сумах патрульные остановили водителя под кайфом

Патрульные обнаружили водителя, который управлял автомобилем в состоянии опьянения и имел в машине шприц с веществом неизвестного происхождения.

15 мая, около 16 часов, за нарушение ПДД на улице Луговой, экипаж патрульных остановил автомобиль ВАЗ-2108. За рулем находился 31-летний мужчина. Он имел признаки наркотического опьянения, к этому же нервничал и странно себя вел.

Общаясь с ним, стражи порядка заметили, что на переднем пассажирском сиденье лежит медицинский шприц, наполненный неизвестной прозрачным веществом, похожим на наркотическое. Сам же водитель не смог объяснить, что именно находится в этом шприце.

По имеющимся базам стражи порядка установили, что гражданин ранее имел проблемы с законом за незаконный оборот нарковеществ. Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

В медицинском учреждении водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Патрульные составили на него админпротокол по статье 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения) КоАП.

Право Наркотики Пьяный за рулем
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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