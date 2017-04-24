В Сумах патрульные остановили водителя под кайфом Патрульные обнаружили водителя, который управлял автомобилем в состоянии опьянения и имел в машине шприц с веществом неизвестного происхождения.

15 мая, около 16 часов, за нарушение ПДД на улице Луговой, экипаж патрульных остановил автомобиль ВАЗ-2108. За рулем находился 31-летний мужчина. Он имел признаки наркотического опьянения, к этому же нервничал и странно себя вел.

Общаясь с ним, стражи порядка заметили, что на переднем пассажирском сиденье лежит медицинский шприц, наполненный неизвестной прозрачным веществом, похожим на наркотическое. Сам же водитель не смог объяснить, что именно находится в этом шприце.

По имеющимся базам стражи порядка установили, что гражданин ранее имел проблемы с законом за незаконный оборот нарковеществ. Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

В медицинском учреждении водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Патрульные составили на него админпротокол по статье 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения) КоАП.