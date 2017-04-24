В Сумах патрульные остановили водителя под кайфом

15 мая, около 16 часов, за нарушение ПДД на улице Луговой, экипаж патрульных остановил автомобиль ВАЗ-2108. За рулем находился 31-летний мужчина. Он имел признаки наркотического опьянения, к этому же нервничал и странно себя вел.
Общаясь с ним, стражи порядка заметили, что на переднем пассажирском сиденье лежит медицинский шприц, наполненный неизвестной прозрачным веществом, похожим на наркотическое. Сам же водитель не смог объяснить, что именно находится в этом шприце.
По имеющимся базам стражи порядка установили, что гражданин ранее имел проблемы с законом за незаконный оборот нарковеществ. Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
В медицинском учреждении водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Патрульные составили на него админпротокол по статье 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения) КоАП.
Работники полиции Сумщины за сутки обнаружили и изъяли наркотические средства у жителей области общим весом более двухсот пятидесяти грамм....
Полицейские разоблачили 28-летнего ахтырчанина, который занимался сбытом психотропных веществ....
Водитель и его пассажиры с целью избежать сначала административной, а затем и уголовной ответственности дважды пытались сбежать от патрульных....
Патрульные составили 2 админматериала на нетрезвого водителя-беглеца....
Сегодня в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни в очередной раз предупредили...