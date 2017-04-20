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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:16104

В Конотопе уволили с должности директора водоканала

Распоряжением городского головы Конотопа Артема Семенихина был уволен с должности директора КП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» Евгений Кондратьев.

Как сообщили в управлении ЖКХ Конотопского городского совета, директора КП уволили за систематические нарушения, пишет ТопКонотоп.

Новым директором водоканала назначили Павла Колесникова, который до этого возглавлял КП «Банно-прачечный комбинат».

Общество Конотоп Увольнение
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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