В Конотопе уволили с должности директора водоканала

Как сообщили в управлении ЖКХ Конотопского городского совета, директора КП уволили за систематические нарушения, пишет ТопКонотоп.
Новым директором водоканала назначили Павла Колесникова, который до этого возглавлял КП «Банно-прачечный комбинат».
Активисты «Украинского выбора» готовились создать «Сумскую народную республику». Об этом в интервью «Еспресо» заявил мэр Конотопа Артем Семенихин....
26 апреля в помещении Конотопского горсовета состоялось собрание патриотических сил, организаций, объединений, депутатов городского совета и общественных активистов из-за обострения...
Мэр Конотопа Артем Семенихин сорвал собрание сторонников движения "Украинский выбор", лидером которого является кум президента Российской Федерации Владимира Путина Виктор...
Депутаты Конотопского городского совета проголосовали за проект решения о роспуске исполнительного комитета....
Новым директором трамвайного управления станет Руслан Богдан, который в прошлом работал в руководящем составе КТУ....