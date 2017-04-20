В Конотопе уволили с должности директора водоканала Распоряжением городского головы Конотопа Артема Семенихина был уволен с должности директора КП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» Евгений Кондратьев.

Как сообщили в управлении ЖКХ Конотопского городского совета, директора КП уволили за систематические нарушения, пишет ТопКонотоп. Новым директором водоканала назначили Павла Колесникова, который до этого возглавлял КП «Банно-прачечный комбинат».