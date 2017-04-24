«Барса» вышла в плей-офф Сумская «Барса» в 17-ом туре первенства Украины U19 в первой лиге на выезде победили «Арсенал» из Белой Церкви и гарантировали себе второе место в группе.

Подопечные Александра Игумнова и Валерия Попова забили в ворота хозяев 4 безответных мяча: хет-триком отличился Ярослав Сидоренко, еще один мяч на счету Яна Загорулько. В 18-ом туре 24 мая сумчане дома сыграют с командой «Черкасский Днепр», которая досрочно заняла первое место в группе 1. В плей-офф за место в «Финале четырех» сумчане сыграют с третьей командой группы 2.