«Барса» вышла в плей-офф

Подопечные Александра Игумнова и Валерия Попова забили в ворота хозяев 4 безответных мяча: хет-триком отличился Ярослав Сидоренко, еще один мяч на счету Яна Загорулько.
В 18-ом туре 24 мая сумчане дома сыграют с командой «Черкасский Днепр», которая досрочно заняла первое место в группе 1.
В плей-офф за место в «Финале четырех» сумчане сыграют с третьей командой группы 2.
Ахтырский «Нефтяник-Укрнафта» в гостях сыграл вничью с черновицкой «Буковиной»....
Сегодня, 17 мая, ПФК «Сумы» играл в гостях против «Горняка-Спорт»....
13 мая в Ромнах прошел матч за Суперкубок Сумщины по футболу....
13 мая в Ахтырке в матче 31-го тура первой лиги встречались местный «Нефтяник» и харьковский «Гелиос»....
Сегодня, 13 мая, ПФК «Сумы» сумел впервые с октября одержать победу на своем поле, обыграв «Черкасский Днепр», с еще большей...