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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:4425

В больнице умер сбитый машиной 9-летний сумчанин

Сегодня ночью в реанимации умер Давил Доленко, которого 14 мая сбила машина в с. Степановка.

Об этом сообщается на странице «Сумского центра крови» в фейсбуке.

«14 мая 9-летнего Давида Доленко в с. Степановка Сумского района сбила машина. Мальчик получил тяжелые травмы и впал в кому. Для того, чтобы он смог бороться за жизнь, ему нужны были многочисленные переливания крови.

Сумской областной центр службы крови выражает глубокую благодарность всем сумчан и жителям района, которые не остались равнодушными к чужому горю и сдавали кровь и плазму, чтобы Давид получил препараты крови бесплатно. За четыре дня кровь для Давида сдали 36 доноров, плазму - 106. Вы сделали все, что могли, чтобы помочь раненой ребенку. Так же все возможное делали врачи. Однако травмы, полученные Давидом, были слишком тяжелыми. Сегодня ночью мальчика не стало.

Сочувствуем родным Давида. Их потерю невозможно разделить и облегчить. Но благодаря вам они будут знать, как много людей готовы были отдать частичку себя, чтобы только их мальчик остался среди нас», - говорится в сообщении.

«Данкор» присоединяется к соболезнованиям.

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