Сумчан приглашают на митинг против повышения стоимости проезда в маршрутках В субботу, 20 мая, в Сумах состоится митинг против повышения стоимости проезда в маршрутках.

Организаторы сообщают, что митинг состоится в сквере Харитоненко между Альатанкой и памятником Ивану Харитоненко. «Приходите сами - приглашайте родных, соседей, знакомых. Вместе отменим тариф 4 грн. Без политики», - пишут неравнодушные сумчане.