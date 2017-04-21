Сумчан приглашают на митинг против повышения стоимости проезда в маршрутках

Организаторы сообщают, что митинг состоится в сквере Харитоненко между Альатанкой и памятником Ивану Харитоненко.
«Приходите сами - приглашайте родных, соседей, знакомых.
Вместе отменим тариф 4 грн. Без политики», - пишут неравнодушные сумчане.
3 мая представители власти, общественности и перевозчики собрались обсудить представленные перевозчиками расчеты тарифов....
Сегодня, 27 апреля, проходило заседание исполкома Сумского горсовета....
На четверг, 27 апреля, назначено заседание исполкома Сумского горсовета....
Сумское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины сообщает, что проведение обследований пассажиропотока в городе Сумы должно предшествовать пересмотру тарифов на...
Во вторник, 25 апреля, планируется заседание исполкома Сумского горсовета....