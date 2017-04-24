За минувшие сутки на Сумщине полицейские раскрыли пять краж Сразу по два похитителя имущества установили в Кролевецком и Глуховском районах. Еще одного - разыскали ахтырские правоохранители. Злоумышленники совершали кражи из незакрытых или неохраняемых помещений, или из помещений своих близких знакомых. Их добычей стали денежные средства и золотые изделия, различные строительные инструменты и бытовая техника, и даже продукты питания. Сейчас в рамках открытых уголовных производств, злоумышленники уже предоставляют свои объяснения следователям.

Кролевецкие полицейские отыскали сразу двух воров. Пять тысяч гривен и золотые изделия украл у своей сожительницы 58-летний житель одного из сел района. Другой 35-летний житель района «обнес» помещение своей бывшей сожительницы. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, ее бывший вынес мультиварку, сковородку и продукты, которые были в доме.

В одном из сел Глуховского района 31-летний житель Шостки, влез в нежилой дом и похитил аккумуляторный шуруповерт, пыли маятниковую и болгарку. Правоохранителям удалось не только установить личность похитителя, но и изъять все похищенные вещи. Еще один 33-летний глуховчанин «погорел» на краже аккумуляторной батареи, которую он снял ночью из автомобиля, оставленного владельцем под домом не закрытым.

Ахтырские правоохранители нашли вора мобильного телефона из помещения одной местной частной фирмы. Им оказался 42-летний житель одного из сел района.

По всем фактам краж возбуждены уголовные производства по ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража» и начаты соответствующие следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.