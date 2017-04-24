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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:00128

На Сумщине полицейские спасли мужчину, чуть не сгоревшего в доме

Прибыв на вызов о вероятном пожаре, работники полиции не только вытащили гражданина из задымленного помещения, но и до приезда медиков оказывали ему первую необходимую медицинскую помощь, поскольку мужчина не только надышался угарным газом, но и стал жертвой эпилептического приступа.

Когда в дежурную часть Сумского районного отдела полиции поступило сообщение о возможном возгорании в одном из жилых домов села Любачево, на место происшествия отправился наряд сектора реагирования патрульной полиции районного отдела в составе инспекторов Игоря Шабла и Виталия Глуходеда. Вместе с тем, правоохранители проинформировали о происшествии и дежурного службы спасателей.

Прибыв по адресу, полицейские почувствовали запах гари еще на подъезде к дому, кроме того, окна были совершенно задымлены, и что именно происходило внутри - было непонятно. Поскольку ситуация приобрела довольно угрожающий характер, полицейские вынуждены были выбить оконное стекло и таким образом проникнуть в помещение. Открыв входную дверь, правоохранители почти вслепую обследовали помещение и нашли в одной из комнат на диване человека в бессознательном состоянии. Вынеся его во двор, сотрудники полиции оказали мужчине первую медицинскую помощь, в течении около 5 минут проводя реанимационные мероприятия и пытаясь привести последнего в сознание. Однако едва мужчина пришел в себя, у него случился приступ эпилепсии.

Инспектор Шабло быстро распознал характерные признаки болезни, посему принял все меры, чтобы пострадавший на захлебнулся и мог самостоятельно дышать.

После приезда бригады «скорой» полицейские передали больного в руки специалистов, поэтому спустя некоторое время человек был доставлен в Сумскую районную клиническую больницу, где ему установили окончательный диагноз «отравление угарным газом и алкогольное опьянение». В настоящее время ему назначено необходимое лечение.

После локализации пожара правоохранители установили, что потерпевший проник в чужой дом, в котором проводились ремонтные работы, прихватив с собой бутылку водки. Будучи изрядно навеселе, мужчина, вероятно, заснул с тлеющей сигаретой в руках, в результате чего и могло произойти возгорание. Сейчас с целью правильной правовой оценки произошедшего выясняются все обстоятельства этого события, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пожар
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