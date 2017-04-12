Полиция Сум оперативно задержала угонщиков "Волги" Трое сумчан заметив оставленный без присмотра старенький автомобиль, похитили его и на буксире оттащили в одно из сел, планируя разобрать на запчасти и продать на металлолом. Но их планы разрушили оперативники полиции, которые быстро вычислили и задержали злоумышленников.

В Сумский отдел полиции обратился 21-летний житель областного центра и сообщил, что его автомобиль ГАЗ – 24, который он оставил на ночь без присмотра на улице Веретиновской в Сумах, похитили неизвестные. Следственно-оперативная группа полиции, которая прибыла на место происшествия, установила, что старенькая «Волга» требовала ремонта, поэтому, хозяин и оставил ее на улице, чтобы завтра же и начать. Но трое сумчан 48-ми, 30-ти и 29-ти лет решили по-другому. Ночью они подъехали на автомобиле ЗАЗ «Сенс», зацепили оставленную на улице машину тросом и отбуксировали ее в село Надярное Сумского района. Здесь спрятали машину во дворе одного из домохозяйств, планируя в дальнейшем разобрать на запчасти и реализовать.

Найденную машину и автомобиль буксировщик полиция изъяла и поместила на хранение на специальную площадку. Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.