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Сегодня 17:01110

Перевірки? Штрафи? Захистимо свій бізнес разом! ®

Штрафи управління Держпраці в Сумській області шокують своїми величезними сумами.

За даними реєстру судових рішень України,  27 березня 2017 року  було складено  постанову про накладення штрафу сумській фірмі в сумі            739 тисяч гривень

Штраф складено товариству з обмеженою відповідальністю  кількість працівників якого не перевищує 60 осіб.

Згідно звіту управління Держпраці у Сумській області (http://sumy.dsp.gov.uaза 1 квартал 2017 року проведено 186  перевірок підприємств Сумської області в частині додержання законодавства про працю, з них планових - 40.

Загальна кількість перевірок дотримання трудового законодавства у порівнянні з 2016 роком  збільшилась на 56%, на 77,5% стало більше планових перевірок.

Кількість звернень склала 315, що на 198 більше ніж в минулому році.

В ефірі телеканалу UA.Суми (http://sumy.dsp.gov.ua/) заступниця начальника управління Держпраці у Сумській області повідомила, що можна сказати - перевірки йдуть щодня.

Вказані обставини змусили нас, сумських спеціалістів в сферах права та обліку  з досвідом роботи більше 20 років об'єднатися  з метою захисту бізнесу від  ризиків винесення штрафів за порушення трудового законодавства.

Не будемо чекати своєї черги.

Захищаємо свій бізнес - детально вивчаємо:

- хто може перевіряти дотримання трудового законодавства,

- що можуть перевіряти,

- як себе захистити. 

Запрошуємо вас на семінар "Секрети перевірок трудового законодавства", який відбудеться 31 травня 2017 року у Конгрес - Центрі СумДУ, за адресою: м. Суми, вулиця Покровська, 9/1, контактний телефон 050 307 70 19. Вартість участі в семінарі 590 грн.

З повагою:

адвокат,  к.ю.н, Адвокатське об'єднання "Альтера" Марченко Ігор Васильович

аудитор, член Спілки аудиторів України Лук'яненко Віктор Вікторович

аудитор, член Ради незалежних бухгалтерів та аудиторів України Мельник Ніна Миколаївна. 

Програма семінару додається.

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