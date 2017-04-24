Перевірки? Штрафи? Захистимо свій бізнес разом! ® Штрафи управління Держпраці в Сумській області шокують своїми величезними сумами.

За даними реєстру судових рішень України, 27 березня 2017 року було складено постанову про накладення штрафу сумській фірмі в сумі 739 тисяч гривень.

Штраф складено товариству з обмеженою відповідальністю кількість працівників якого не перевищує 60 осіб.

Згідно звіту управління Держпраці у Сумській області (http://sumy.dsp.gov.ua) за 1 квартал 2017 року проведено 186 перевірок підприємств Сумської області в частині додержання законодавства про працю, з них планових - 40.

Загальна кількість перевірок дотримання трудового законодавства у порівнянні з 2016 роком збільшилась на 56%, на 77,5% стало більше планових перевірок.

Кількість звернень склала 315, що на 198 більше ніж в минулому році.

В ефірі телеканалу UA.Суми (http://sumy.dsp.gov.ua/) заступниця начальника управління Держпраці у Сумській області повідомила, що можна сказати - перевірки йдуть щодня.

Вказані обставини змусили нас, сумських спеціалістів в сферах права та обліку з досвідом роботи більше 20 років об'єднатися з метою захисту бізнесу від ризиків винесення штрафів за порушення трудового законодавства.

Не будемо чекати своєї черги.

Захищаємо свій бізнес - детально вивчаємо:

- хто може перевіряти дотримання трудового законодавства,

- що можуть перевіряти,

- як себе захистити.

Запрошуємо вас на семінар "Секрети перевірок трудового законодавства", який відбудеться 31 травня 2017 року у Конгрес - Центрі СумДУ, за адресою: м. Суми, вулиця Покровська, 9/1, контактний телефон 050 307 70 19. Вартість участі в семінарі 590 грн.

З повагою:

адвокат, к.ю.н, Адвокатське об'єднання "Альтера" Марченко Ігор Васильович

аудитор, член Спілки аудиторів України Лук'яненко Віктор Вікторович

аудитор, член Ради незалежних бухгалтерів та аудиторів України Мельник Ніна Миколаївна.

Програма семінару додається.