В Сумах разыграют награды Суперлиги Сегодня, 19 мая, в Сумах стартует заключительный тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису среди женских команд Суперлиги.

В Сумы съедутся 10 лучших команд Украины, который сыграют по кругу за три дня по 9 матчей. Игры пройдут в спортзале УАБД (Петропавловская, 57).

Среди команд и сумская команда «СумГУ-Грация», которая лидирует в турнире.

Начало в пятницу и субботу в 10.00, 13.00 и 16.00. В воскресенье в 9.00, 11.30 и 14.00. Торжественной закрытие и награждение примерно в 16.00.