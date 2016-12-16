В Сумах разыграют награды Суперлиги

В Сумы съедутся 10 лучших команд Украины, который сыграют по кругу за три дня по 9 матчей. Игры пройдут в спортзале УАБД (Петропавловская, 57).
Среди команд и сумская команда «СумГУ-Грация», которая лидирует в турнире.
Начало в пятницу и субботу в 10.00, 13.00 и 16.00. В воскресенье в 9.00, 11.30 и 14.00. Торжественной закрытие и награждение примерно в 16.00.
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