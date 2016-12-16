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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:1016

В Сумах разыграют награды Суперлиги

Сегодня, 19 мая, в Сумах стартует заключительный тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису среди женских команд Суперлиги.

В Сумы съедутся 10 лучших команд Украины, который сыграют по кругу за три дня по 9 матчей. Игры пройдут в спортзале УАБД (Петропавловская, 57).

Среди команд и сумская команда «СумГУ-Грация», которая лидирует в турнире.

Начало в пятницу и субботу в 10.00, 13.00 и 16.00. В воскресенье в 9.00, 11.30 и 14.00. Торжественной закрытие и награждение примерно в 16.00.

Спорт Настольный теннис СумГУ-Грация
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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