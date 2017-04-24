Сумчанин без прав разъезжал по городу вдрызг пьяным Патрульные обнаружили водителя, степень опьянения которого почти в 10 раз превышал допустимую норму.

17 мая, около 12 часов, патрульные остановили автомобиль Mercedes-Benz, водитель которого нарушил ПДД на улице Петропавловской.

Во время разговора с водителем инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения. Кроме того, 28-летний водитель не имел водительского удостоверения, ведь он был лишен права управления транспортными средствами.

Водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения с помощью драгера, который зафиксировал положительный результат - 1,95 промилле.

В результате, инспекторы составили на нетрезвого водителя протокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и вынесли постановление по статье 126 (управление лицом, лишенным права управления) КоАП.