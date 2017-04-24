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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумскому разбойнику дали 8 лет

На 8 лет лишения свободы осужден рецидивист, который в подъезде дома отобрал у сумчанина пакет с деньгами.

Сумской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 40-летнего неоднократно судимого сумчанина, который в подъезде дома напал на мужчину и, применяя силу, отобрал у него пакет, в котором было около 120 тыс. грн.

Досудебным расследованием установлено и доказано в суде, что в августе 2016 около 8 час. 15 мин. обвиняемый, заметив мужчину, который держал в руках пакет, последовал за ним в подъезд. Догнав мужчину, он нанес ему один удар кулаком в область шеи, а после того, как потерпевший упал на лестницу, начал его душить. Поняв, что мужчина уже не сопротивляется, злоумышленник вырвал из рук пакет.

При этом у подъезда находился сообщник обвиняемого, который наблюдал за обстановкой вокруг, во избежание свидетелей и очевидцев происшествия. Завладев деньгами, злоумышленники пытались скрыться, однако исчезнуть удалось лишь одному, другой задержали потерпевший и свидетели происшествия.

Как сообщила прокурор Сумской местной прокуратуры Наталья Баулина, по решению суда обвиняемый осужден по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Материалы по сообщника обвиняемого выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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