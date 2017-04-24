Сумские копы нашли угнанный «Москвич» Среагировав на сообщения граждан, патрульные обнаружили похищенный автомобиль.

17 мая, около 10:30, экипаж патрульных получил сообщение о том, что в гаражном кооперативе на улице Генерала Чибисова стоит открытый автомобиль «Москвич» без номерного знака. По прибытию на место патрульные обнаружили данный автомобиль с открытым капотом.

Проверив номер кузова транспортного средства по имеющимся базам полиции, патрульные установили координаты владельца. Когда стражи порядка позвонили мужчине, тот сообщил, что только что звонил в полицию, так как обнаружил факт исчезновения своего авто. В дальнейшем выяснилось, что из машины исчезли номерные знаки и некоторые детали.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.