Сумские копы нашли угнанный «Москвич»

17 мая, около 10:30, экипаж патрульных получил сообщение о том, что в гаражном кооперативе на улице Генерала Чибисова стоит открытый автомобиль «Москвич» без номерного знака. По прибытию на место патрульные обнаружили данный автомобиль с открытым капотом.
Проверив номер кузова транспортного средства по имеющимся базам полиции, патрульные установили координаты владельца. Когда стражи порядка позвонили мужчине, тот сообщил, что только что звонил в полицию, так как обнаружил факт исчезновения своего авто. В дальнейшем выяснилось, что из машины исчезли номерные знаки и некоторые детали.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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