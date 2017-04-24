Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:00137

Сумские копы нашли угнанный «Москвич»

Среагировав на сообщения граждан, патрульные обнаружили похищенный автомобиль.

17 мая, около 10:30, экипаж патрульных получил сообщение о том, что в гаражном кооперативе на улице Генерала Чибисова стоит открытый автомобиль «Москвич» без номерного знака. По прибытию на место патрульные обнаружили данный автомобиль с открытым капотом.

Проверив номер кузова транспортного средства по имеющимся базам полиции, патрульные установили координаты владельца. Когда стражи порядка позвонили мужчине, тот сообщил, что только что звонил в полицию, так как обнаружил факт исчезновения своего авто. В дальнейшем выяснилось, что из машины исчезли номерные знаки и некоторые детали.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Угон
view counter

По тематике

Сегодня 08:40

Полиция Сум оперативно задержала угонщиков "Волги"

Трое сумчан заметив оставленный без присмотра старенький автомобиль, похитили его и на буксире оттащили в одно из сел, планируя разобрать...

В Сумах у прокурора Черкасс угнали «Лексус»
15.05.2017 09:37

В Сумах у прокурора Черкасс угнали «Лексус»

Сообщение о преступлении поступило 14 мая в 10.41....

На берегу Псла сумские копы нашли угнанный автомобиль
27.04.2017 14:54

На берегу Псла сумские копы нашли угнанный автомобиль

25 апреля, патрулируя берег реки Псел, недалеко от гипермаркета «Эпицентр», около 6 часов утра, патрульные заметили автомобиль Toyota Corolla....

25.04.2017 14:22

В Сумах поймали мотоугонщиков

Патрульные задержали 4 мужчин, которые предположительно похитили мотоцикл....

25.04.2017 10:41

За выходные полиция нашла и вернула владельцам похищенные автомобиль и мотоцикл

С начала нынешнего года в Сумах произошло десять незаконных завладений автомобилями, четыре машины уже найдены полицией и возвращены хозяевам. Только...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.