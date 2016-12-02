Верховная Рада изменила закон о призыве на военную службу

За документ со второй попытки проголосовали 237 депутатов, передает «Слово и Дело».
Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №2985 о внесении изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе» (относительно усиления гарантии соблюдения законодательства Украины)».
Законом предполагается возложить на органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организаций, в том числе учебных заведений, независимо от места их пребывания в Украине и наличии в их административно-территориальных единицах военных комиссариатов, обязанность по требованию комиссариатов извещать призывников и военнообязанных об их вызове в военкоматы.
Речь идет об обеспечении своевременного прибытия по этому вызову и необходимости в 7-дневный срок сообщать в районные (городские) комиссариаты о принятии на работу (учебу) и освобождение от работы (учебы) призывников и военнообязанных.
Отметим, что действующей редакцией закона соответствующая обязанность предусмотрена для административно-территориальных единиц, где нет военных комиссариатов.
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