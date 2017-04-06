В центре Сум троллейбус потерял один «рог»

На время устранения поломки линия была обесточена. На место происшествия уже прибыла техслужба.
Пассажиры были вынуждены покинуть обесточенный троллейбус, пишет gorod.sumy.ua.
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