В центре Сум троллейбус потерял один «рог» Сегодня, 19 мая, утром во время движения мимо перекрестка на Покровской пл. у троллейбуса №7 произошла поломка одного из штанговых токоприёмников.

На время устранения поломки линия была обесточена. На место происшествия уже прибыла техслужба. Пассажиры были вынуждены покинуть обесточенный троллейбус, пишет gorod.sumy.ua.