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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:37205

В центре Сум троллейбус потерял один «рог»

Сегодня, 19 мая, утром во время движения мимо перекрестка на Покровской пл. у троллейбуса №7 произошла поломка одного из штанговых токоприёмников.

На время устранения поломки линия была обесточена. На место происшествия уже прибыла техслужба.

Пассажиры были вынуждены покинуть обесточенный троллейбус, пишет gorod.sumy.ua.

Общество Троллейбусы
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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