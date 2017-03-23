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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:50311

Сумское НПО отремонтирует троллейбус за четверть миллиона

КП «Электроавтотранс» и ПАО «Сумское ПНО» заключили договор на капремонт одного троллейбса.

Договор на «Капитальный ремонт кузова троллейбуса пассажирского типа ЗиУ-9 инвентарный № 264» был подписан 18 мая. Под документом стоят подписи директора КП «Электроавтотранс» и директор по материальному и информационно-техническому обеспечению СМНПО Алексей Рябенков.

Напомним, последний одновременно является депутатом горсовета и главой временной депутатской комиссии по вопросам транспорта.

Экономика Капремонт троллейбусов КП «Электроавтотранс» СМНПО
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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