Сумское НПО отремонтирует троллейбус за четверть миллиона

Договор на «Капитальный ремонт кузова троллейбуса пассажирского типа ЗиУ-9 инвентарный № 264» был подписан 18 мая. Под документом стоят подписи директора КП «Электроавтотранс» и директор по материальному и информационно-техническому обеспечению СМНПО Алексей Рябенков.
Напомним, последний одновременно является депутатом горсовета и главой временной депутатской комиссии по вопросам транспорта.
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