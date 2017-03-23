Сумское НПО отремонтирует троллейбус за четверть миллиона КП «Электроавтотранс» и ПАО «Сумское ПНО» заключили договор на капремонт одного троллейбса.

Договор на «Капитальный ремонт кузова троллейбуса пассажирского типа ЗиУ-9 инвентарный № 264» был подписан 18 мая. Под документом стоят подписи директора КП «Электроавтотранс» и директор по материальному и информационно-техническому обеспечению СМНПО Алексей Рябенков. Напомним, последний одновременно является депутатом горсовета и главой временной депутатской комиссии по вопросам транспорта.