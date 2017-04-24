Под Сумами спасатели предотвратили масштабный пожар в жилом доме

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым из-под крыши дома. На место происшествия были направлены профессиональный пожарный пост № 27 из пгт Хотень.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений хозяева пытались самостоятельно укротить пламя, однако ожидаемого результата это не принесло.
Преодолев 15 км, пожарные прибыли на вызов и установили, что огнем охвачен дымоход. Тушение осложняло загромождения чердака. Существовала угроза распространения огня на все здание.
В 18:36 пожарные локализовали возгорание, в 20:25 - ликвидировали. Всего к тушению были привлечены 2 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате пожара повреждены дымоход и перекрытие на площади 2 кв. м.
По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - неправильное устройство и неисправность нагревательных печей и дымоходов.
Прибыв на вызов о вероятном пожаре, работники полиции не только вытащили гражданина из задымленного помещения, но и до приезда медиков...
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