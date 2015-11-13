На Сумщину приезжала миссия ОБСЕ Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине обсудили с заместителем главы облгосадминистрации Ириной Купрейчик вопросы социальной защиты населения области.

«Мы приехали к вам из Харьковского офиса миссии ОБСЕ, наблюдатели которого работают в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Среди важнейших задач миссии - мониторинг ситуации на востоке Украины, в зоне АТО», - отметил во время встречи наблюдатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александар Бурсач.

По словам наблюдателя Маргариты Васкес, их команда занимается мониторингом ситуации с правами человека, гендерными, религиозными вопросами, проблемами нацменьшинств, переселенцев из зоны АТО и т.п.

На Сумщине наблюдатели приехать узнать, как решаются эти вопросы в нашей области и какие есть проблемы.

Как сообщила им Ирина Купрейчик, переселенцам из зоны АТО предоставляется вся необходимая социальная помощь: выплачиваются пенсии и другие социальные выплаты, оказывается содействие в трудоустройстве или пособие по безработице. К работе с переселенцами и малообеспеченными привлекаются и волонтеры и международные доноры.

«В Сумской области реализуется проект UKR 1602, организованный Министерством иностранных дел ФРГ совместно с Посольством ФРГ в Украине, Союзом Рабочих самаритян Германии, Союзом самаритян Украины. В рамках проекта в течение января-апреля поступают партии гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов для внутренних переселенцев из зоны проведения антитеррористической операции и из оккупированного Крыма, - рассказала чиновница. - Профессиональная лига социальных работников Сумщины предоставляет им материальную помощь на ремонт собственного жилья. Преимущество имеют лица, проживающие в сельской местности».

Также во время встречи представители ОБСЕ говорили с руководством области об особенностях реализации в Сумской семейной политики, защиты прав женщин и детей.