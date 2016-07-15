Сумские радиопеленгаторы отличились во Львове 6-9 мая во Львове состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации на удлиненных дистанциях среди взрослых юниоров и юношей и всеукраинские соревнования по спортивной радиопеленгации среди учащейся молодежи.

300 спортсменов из 15 областей и гости из Чехии соревновались в четырех видах программы. Представители Сумщины получили 9 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых наград.

Дмитрий Денисенко - 3 золотые, Егор Редька - 2 золотые и 1 серебряная, Елена Богатырь - 2 золотые, 2 бронзовые, Артем Малеванный - 1 золотая и 1 бронза, Анатолий Поповченко - 1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая, Ничипорук Эльвира - 1 золотая и 2 бронзовые, Виктория Панасенко - 1 серебряная, 1 бронзовая, Ольга Новак - 2 бронзы, Пугач Мария 1 серебряная и 2 бронзы, Елизавета Мирошниченко - 1 бронзовая. В общекомандном зачете первое место за Киевом, у Сумщины – второе.

Во всеукраинских соревнованиях ученической молодежи Сумская область заняла первое место.

Эти соревнования были третьим заключительным этапом отбора в юношескую национальную сборную команду Украины.

По итогам рейтинга 7 сумчан будут представлять нашу страну на чемпионате мира, который состоится с 30 июня по 4 июля в Словакии.