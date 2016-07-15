Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:35122

Сумские радиопеленгаторы отличились во Львове

6-9 мая во Львове состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации на удлиненных дистанциях среди взрослых юниоров и юношей и всеукраинские соревнования по спортивной радиопеленгации среди учащейся молодежи.

300 спортсменов из 15 областей и гости из Чехии соревновались в четырех видах программы. Представители Сумщины получили 9 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых наград.

Дмитрий Денисенко - 3 золотые, Егор Редька - 2 золотые и 1 серебряная, Елена Богатырь - 2 золотые, 2 бронзовые, Артем Малеванный - 1 золотая и 1 бронза, Анатолий Поповченко - 1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая, Ничипорук Эльвира - 1 золотая и 2 бронзовые, Виктория Панасенко - 1 серебряная, 1 бронзовая, Ольга Новак - 2 бронзы, Пугач Мария 1 серебряная и 2 бронзы, Елизавета Мирошниченко - 1 бронзовая. В общекомандном зачете первое место за Киевом, у Сумщины – второе.

Во всеукраинских соревнованиях ученической молодежи Сумская область заняла первое место.

Эти соревнования были третьим заключительным этапом отбора в юношескую национальную сборную команду Украины.

По итогам рейтинга 7 сумчан будут представлять нашу страну на чемпионате мира, который состоится с 30 июня по 4 июля в Словакии.

Спорт Радиопеленгация
view counter

По тематике

Сумские радиопеленгаторы стали лучшими в Украине
25.04.2017 12:46

Сумские радиопеленгаторы стали лучшими в Украине

21-23 апреля в Дубно Ривненской области состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации среди юношей....

Сумские радиопеленгаторы отличились в Ужгороде
30.03.2017 11:06

Сумские радиопеленгаторы отличились в Ужгороде

24-27 марта в Ужгороде состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации (взрослые, юниоры, юноши)....

Сумские «ловцы на лис» отличились на чемпионате мира
12.09.2016 08:39

Сумские «ловцы на лис» отличились на чемпионате мира

С 4 по 9 сентября в г. Албена (Болгария) проходил чемпионат Мира по спортивной радиопеленгации....

05.09.2016 16:32

Сумские радиопеленгаторы отличились в Болгарии

С 29 августа по 3 сентября в г. Албена (Болгария) проходил Кубок мира по спортивной радиопеленгации....

Сумские радиопеленгаторы вернулись из Норвегии с медалями
15.07.2016 15:32

Сумские радиопеленгаторы вернулись из Норвегии с медалями

С 2 по 7 июля молодежная сборная команда Украины по спортивной радиопеленгации участвовала в юношеском чемпионате Европы, который проходил в...

Новости

По составленному фотороботу полиция разыскивает нападавших на депутата горсовета
Вчера 18:41
«Прошло уже 3 года с момента похищения моего мужа, Сергея Лыхмана»
17.05.2017 17:28
В Сумах маршрутки подорожали до 4 гривен
16.05.2017 15:16
На Сумщине задержали на взятке экс-антикоррупционера?
Сегодня 20:49
В Сумах открыли виртуальную выставку к 80-летию большого террора
Сегодня 18:06
Желание вернуть долг довело до криминала
Сегодня 17:43
«Сумы» примут харьковчан
Сегодня 17:29
Медицинский передвижной пункт для АТО отремонтировали в Сумском районе
Сегодня 17:19
В Глухове полицейские выявили нелегальное казино
Сегодня 17:18
В Сумах разыграют гандбольный кубок Украины
Сегодня 17:04
Экс-мэр Сум Минаев дал рецепт, как отменить тарифы в маршрутках
Сегодня 16:52
Сумские депутаты рассмотрят отмену нового тарифа на проезд в маршрутках
Сегодня 16:48
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.