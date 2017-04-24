Конотопчанин в Херсоне изготавливал наркотики

Установлено, что 27-летний житель г. Конотоп, Сумской области, который находится в розыске по подозрению краже, по месту жительства на территории Днепровского района Херсона, совместно с 2 жителями Херсона изготавливал и хранил особо опасное психотропное вещество (предварительно -амфетамин).
В процессе проведения обыска обнаружено и изъято 3 пакета с белым порошкообразным веществом общей массой около 400 г, 8 бутылок с жидкостями разного цвета, которые являются ингредиентами для изготовления амфетамина.
Вещество направлено для проведения экспертизы, после получения заключения эксперта лицам будет сообщено о подозрении.
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