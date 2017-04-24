За сутки полицейские раскрыли 14 краж чужого имущества С начала нынешнего года в Сумской полиция зарегистрировала 1272 кражи, из которых раскрыла 779, что составляет более 60 процентов.

В Сумах полиция разоблачила сразу трех воров. Так, на краже женской куртки из торгового центра «погорел» 52-летний сумчанин. 23-летнего злоумышленника полицейские задержали за похищение мобильного телефона у посетителя одного из интернет-кафе города. Еще одного 61-летнего местного жителя уличили в краже банковской карты у собственной матери. Как установили правоохранители, мужчина снял с ее банковской кратки более полутора тысяч гривен и использовал на собственные нужды.

Сразу несколько краж с чужой банковской карточки, на общую сумму около пяти тысяч гривен, совершил 31-летний житель Тростянца. 24-летняя тростянчанка попалась на краже мобильного телефона у своего бывшего сожителя. А 19-летнего жителя одного из сел района полицейские обвиняют в краже прицепного устройства к тракторному прицепу.

Двух злоумышленников 23-х и 29-ти лет, которые похитили металлические ворота и шифер с крыши нежилого здания в одном из сел Путивльщины, установили местные полицейские.

А Конотопские стражи порядка вычислили вора мобильного телефона у жителя райцентра. Злоумышленником оказался приятель потерпевшего, с которым тот накануне совместно употреблял спиртные напитки.

По всем фактам краж возбуждены уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начаты следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.