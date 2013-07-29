На Покровской демонтировали установленный полгода назад забор

По словам, работников, есть акт, подписанный в департаменте инфраструктуры. Якобы забор не понравился мэру. Его установят где-то в другом месте, а в центре города сделают покрасивее.
Несколько десятков ограждения возле областного управления здравоохранения на ул. Троицкой сняли неизвестные, однако заявления в милицию нет....
Вот уже вторую неделю «Дорремстрой» борется с нелегальной стоянкой около рынка... 1
Забор на ул. Набережной р. Стрелки снесут, чтобы узнать кто его хозяин.... 1
Напротив пригородной автостанции «Первомайская» установят металлический забор стоимостью 26 тыс. грн.... 10