На Покровской демонтировали установленный полгода назад забор Сегодня, 19 мая работники КП «Зеленстрой» демонтировали и увезли забор, поставленный осенью прошлого года на спуске от гостиницы «Украина» к универмагу «Киев» на Покровской площади.

По словам, работников, есть акт, подписанный в департаменте инфраструктуры. Якобы забор не понравился мэру. Его установят где-то в другом месте, а в центре города сделают покрасивее.