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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:12276

Из-за аварии на подстанции в Сумах уменьшится количество троллейбусов

Несмотря на покупку новых троллейбусов, количество электротранспорта на линиях в Сумах становится меньше.

В частности, как раз новых машин. Причина - авария на контактной линии, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Как сообщил директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог, сегодня произошла авария. «У нас повреждение кабеля подстанции, которая находится в сквере «Дружба». Мы переключились на другие подстанции. Они все старые, поэтому у них не хватает мощности дать напряжение».

По его словам, количество коммунального транспорта уменьшится, пока не устранят проблему. Сейчас из 46 машин, которые вышли на рейсы утром, останется 35. Снимают все новые троллейбусы, чтобы не перегружать сеть.

Напомним, сегодня утром, около 9:30, в Сумах на перекрестке улиц Петропавловской и Покровской у троллейбуса № 7 (курсирующий по маршруту от Химгородка на завод «Центролит») из-за падения напряжения сломались рога.

Общество КП «Электроавтотранс» Троллейбусы
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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